رحلت سلطات مطار القاهرة الدولي 23 مهاجرًا غير شرعي من عدة دول إفريقية وهي "السودان وإثيوبيا ونيجيريا وتشاد" لبلادهم، لإقاماتهم غير الشرعية بالبلاد، ومحاولة البعض التسلل إلى دول الجوار.

وأفاد مصدر بالمطار، بأن المرحلين وصلوا على متن عدة مأموريات قادمة من مديريات أمن القاهرة والجيزة ومطروح والإسكندرية، وتم تشكيل فريق أمنى لمراجعة مواقفهم الأمنية، حيث أقروا بمحاولتهم التسلل إلى ليبيا ودول الجوار.

وأوضح المصدر، أنه جرى ترحيل المهاجرين غير الشرعيين على متن عدة رحلات مغادرة إلى بلدهم، وهم: 13 سودانيا، و5 إثيوبيين و3 نيجيريين وتشاديين اثنين بعد الكشف الجنائى عليهم، وإخطار سفاراتهم بالقاهرة.