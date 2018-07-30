"إلكترولكس": نمو صافي المبيعات 0.7% وهامش ربح 5.2% في الربع الثاني

كشفت شركة إلكترولكس العالمية عن نتائجها المالية المجمعة للربع الثاني من عام 2018، والتي جاءت لتؤكد أن استراتيجية النمو المربح التي تنفذها الشركة تسير على الطريق الصحيح نحو المزيد من التطور والتقدم، وذلك رغم كل التحديات التي يشهدها السوق العالمي، حيث بلغ صافي المبيعات 31،354 مليون كرونة سويدية بنسبة نمو بلغت 0.7%، وبلغت الأرباح التشغيلية بعد إستبعاد بعض البنود الغير متكررة 1،645 مليون كرونة سويدية بنسبة هامش بلغ 5.2%.

وأوضحت النتائج أن نمو المبيعات جاء مدفوعا بشكل أساسي بالزيادات المطبقة بالأسعار بالإضافة إلى تنوع مزيج المنتجات المباعة، ورغم تحديات ارتفاع تكاليف المواد الخام وعدم الاستقرار النسبي لأسعار العملات في العالم، إلا أن الشركة حققت أرباحًا جاءت مطابقة للتوقعات على المستوي التشغيلي وذلك من خلال جهود التحكم في التكاليف.

وعن نتائج مصر، حققت الشركة 12% نمو في إجمالي حجم المبيعات في الربع الثاني مقارنة بالعام الماضي وجاء ذلك مدفوعاً بنمو إجمالي مبيعات الغسالات الأوتوماتيك بنسبة بلغت 14%، حيث قامت الشركة بفتح أسواق تصدير جديدة مثل المملكة المتحدة، أسبانيا وإيطاليا.

وجاء أداء منتجات العناية بالمياه (السخانات) قوياً في الربع الثاني مقارنة بنظيره للعام الماضي نسبة نمو بلغت 25% في إجمالي حجم المبيعات.

كما ارتفع حجم مبيعات منتجات تحضير الطعام (البوتاجاز) محلياً في نفس الربع ليتخطي حاجز الـ 100% مقارنة بالعام الماضي.