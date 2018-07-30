أعلنت مديرية الصحة والسكان بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الإثنين، عن إعدام 50 كيلوجرام أغذية متنوعة فاسدة، ومنتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي في حملة مكبرة بمركز الخارجة.

وقالت الدكتورة سيدة مشرف، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الوادي الجديد، إنه جرى ضبط أغذية فاسدة متنوعة في حملة مشتركة مع مديرية التموين وإدارة الطب الوقائي بقطاع الصحة، بقيادة الدكتور صلاح محمد مدير الإدارة، وجري تحرير محاضر بها، وأمرت النيابة العامة بإعدام هذه الأغذية لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وأضافت سيدة، أنه جري إعدام 14 كجم مخبوزات ومعجنات "فينو"، و5 كجم فراولة، و12 كجم حلوي أطفال "طوفى"، و11 كجم ملوحة، و2 كجم حلوي طحينية "شعر"، 4 لتر "أسانس" فواكه، و1.5 كجم بن، جري ضبطها في حملة مشتركة مع مديرية التموين ومباحث التموين، داخل محلات تجارية بمركز الخارجة.