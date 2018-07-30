"التضامن": ندعم 4800 أسرة من أصل 7 آلاف بحاجة للدعم في سنهور بالفيوم

قالت الدكتورة نيفين القباج، نائب وزير التضامن للحماية الاجتماعية، إن قرية سنهور بالفيوم توجد بها 10 آلاف أسرة.

وأضافت القباج، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج "مساء dmc"، المذاع عبر فضائية "dmc"، أنه صنف 7 آلاف أسرة من سكان القرية كفقراء، وأن الوزارة تقدم الدعم لـ4800 أسرة منهم، مشيرة إلى أن القرية تحتاج لأكثر من الدعم النقدي الذي تقدمه الوزارة.

وأوضحت القباج، أن الوزارة بدأت في تنفيذ مشروع "سكن كريم" لتطوير المنازل، وتوصيل المياة لهذه المنازل، بالتعاون مع 12 جمعية خيرية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي.