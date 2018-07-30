وحدات تسويقية متنقلة لشباب الخريجين بالإسماعيلية

قال اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، إن هناك تعاون بين المحافظة ووزارة التموين والتجارة الداخلية تم من خلاله توفير فرص لشباب الخريجين للحصول على وحدات تسويقية متنقلة "بقالة – مجمدات".

وأكد المحافظ أنه يشترط للتقديم ألا يزيد السن عن 45 سنة، وألا يكون يعمل بالقطاع العام أو الخاص كما انه على الشباب الراغب تقديم صورتان من الرقم القومي وصورتان من المؤهل الدراسي، وصورتان من شهادة المعاملة العسكرية، وصورتان شخصيتان، وفيش وتشبيه، وصورتان من رخصة القيادة وملف بلاستيك، على أن تقدم الطلبات بمبنى مديرية التموين بالإسماعيلية خلف المحافظة الجديدة.