تمكنت الأجهزة الأمنية، بمحافظة الفيوم، من ضبط 6 قضايا سلاح ناري وذخائر بدون ترخيص، و1804 مخالفة وجنحة مرورية، وتنفيذ 923 حكم في مجال تنفيذ الأحكام، في حملة أمنية مكبرة، بمراكز المحافظة، وفقا لبيان أمني، صباح اليوم.

كما تمكنت الحملة، تحت إشراف اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، من ضبط 7 قضايا متنوعة في مجال قضايا الآداب، وقضيتين إتجار بالمخدرات، ومتهم هارب ومطلوب ضبطه وإحضاره في قضايا جنائية، و5 قضايا سلاح أبيض، وفحص 22 مسجل خطر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وتحديث ملفاتهم، وضبط 10 قضايا متنوعة في مجال قضايا المسطحات.

كما تمكنت الحملة، من ضبط 134 قضية تموينية متنوعة ومجهولة المصدر، و129 قضية متنوعة في مجال ضبط الأسواق، وتنفيذ 392 قرار وحالة إزالة وأحكام قضائية وقرارات تمكين في مجال إزالة التعديات.