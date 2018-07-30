رئاسة مركز أسيوط تطلق مبادرة "معا من أجل بيئة نظيفة" بمنقباد

أطلقت رئاسة مركز ومدينة أسيوط مبادرة "معا من أجل بيئة نظيفة" بقرية منقباد وذلك بالمشاركة بين الوحدة المحلية لقرية منقباد وجمعية تنمية المجتمع والتي تستمر لمدة 4 أيام.

وأوضح نبيل الطيبي رئيس مركز ومدينة أسيوط أنه سيتم خلال المبادرة رفع كافة المخلفات بالشوارع والطرق داخل قرى منقباد وبهيج وسلام والعدر حيث تم البدء في رفع مخلفات ونظافة شوارع السوق وأمام الوحدة المحلية.

وأضاف رئيس مركز ومدينة أسيوط أنه جاري إعادة رصف الطريق الممتد بدءًا من مصنع السماد حتى سور جامعة الأزهر ماراً بقرى "الوليدية، منقباد، بني حسين، نجع سبع" بطول 15 كم تقريباً وبتكلفة 16 مليون و860 ألف جنيه وسوف يتم استكمال الإنارة الخاصة بالطريق خلال هذا العام المالي 2018/2019 بالإضافة إلى رصف شوارع داخل قرية منقباد بطول 1.7 كم وبتكلفة 2 مليون جنيه.