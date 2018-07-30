أعلن الدكتور أحمد عبده جعيص رئيس جامعة أسيوط، عن عودة الوفد الثاني من طلاب جامعة أسيوط الموفدين إلى جامعات روسيا الاتحادية لقضاء فترة دراسية خلال إجازة هذا الصيف، والذي يعد الفوج الثاني عشر من طلاب جامعة أسيوط في تاريخ العلاقات المتبادلة، وذلك في إطار الاتفاقية المبرمة بين جامعة أسيوط والجامعات الروسية، والتي يرجع تاريخها إلى أكثر من 23 عاماَ جرى خلالها تبادل العشرات من الوفود الطلابية بين الجانبين.

ومن جانبه، أوضح الدكتور صلاح أبو الهوى منسق عام العلاقات بين جامعة أسيوط وجامعات روسيا الاتحادية ومدير مركز اللغة الروسية بجامعة أسيوط، أن الوفد يضم 14 طالبا من طلاب الجامعة الدراسيين للغة الروسية بالمركز، وذلك تحت إشراف الأستاذ إبراهيم عبدالتواب.

وأضاف أن زيارة الوفد الطلابي تضمنت زيارة عدد من المدن الروسية وأهم المعالم السياحية بها، موكدًا على أهمية تلك الزيارات في إثراء البعدين الثقافي والتعليمي للطلاب والتعرف على الحضارة والثقافة الروسية عن قرب، وزيارة جامعة بيتاجورسك الروسية، حيت جرى استقبالهم من قبل رئيس الجامعة بعد قضائهم فترة الدراسة وإنهائهم للدورة الدراسية وتسلميهم الشهادات.