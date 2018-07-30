وقعت الرخصة الدولية لقيادة الأعمال "IBDL" اتفاقية تعاون مع شبكة حاضنات الأعمال الزراعية الأفريقية "AAIN" ومقرها أكرا بغانا، على هامش مؤتمر عموم أفريقيا المعني بمؤسسات التعليم البيطرى والهيئات القانونية البيطرية وشبكات الأعمال التجارية الزراعية للنساء والشباب في قطاع الموارد الحيوانية والمنعقد في القاهرة، بحضور أكثر من 400 من رواد الأعمال الزراعيين في أفريقيا.

وبناء على هذه الاتفاقية سيتم تقديم برامج وشهادات ومنتجات IBDL بمستوياتها الثلاث باللغة الإنجليزية والفرنسية في 14 دولة أفريقية كمرحلة أولى لهذا التعاون المعني بتنمية قدرات رواد الأعمال في الزراعة "African Agripreneur"، في إطار اهتمام "IBDL" بتنمية مهارات إدارة وريادة الأعمال في إفريقيا وبناء قدرات "الجيل القادم من المحترفين" لقيادة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وخلق فرص العمل في القارة السمراء.

في هذا السياق، قال الدكتور خالد خلاف، الرئيس التنفيذي للرخصة، إن "IBDL" هي المؤسسة المصرية الرأئدة في تقدم برامج التعليم التنفيذي والشهادات الاحترافية الدولية فى إدارة وريادة الاعمال باللغات الانجليزية والعربية والفرنسية في أكثر من 50 دولة حول العالم، معربًا عن سعادته بالتعاون مع الشبكة حاضنات الأعمال الزراعية الأفريقية AAIN من أجل دعم وبناء قدرات رواد الأعمال الزراعيين في 14 دولة أفريقية مهارات الإدارة والقيادة والتخطيط.

وأضاف خلاف، في تصريح له اليوم، إن هذا التعاون يأتي إنطلاقًا من إيمان الرخصة الدولية لقيادة الأعمال بضرورة دعم ومساندة الجهود المصرية الصادقة التى يبذلها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي والحكومة من أجل توطيد وتعزيز علاقاتها مع الدول الأفريقية، ولذا كنا حريصين على اتمام هذا التعاون الاستراتيجي.

فيما أشيد بدور IBDL في أفريقيا، حيث لعبت دورًا كبيرًا في بناء القدرات ورفع المهارات للشباب رواد الاعمال فى أفريقيا وذلك لتمكينهم اقتصاديا وتحسين أعمالهم وجودة حياتهم، حيث أنها تلعب دورًا قويًا في تقديم البرامج والمنح الدراسية للشباب والنساء في تطوير قدراتهم في إدارة الأعمال ومنها الأعمال الزراعية، وبمناسبة هذه الشراكة قدم الدكتور عادل صادق رئيس قطاع الأعمال بـ"IBD"، مائة منحة تعليم لأفضل رواد الأعمال الزراعين تم اختيارهم في افتتاح المؤتمر بحضور وزير الزراعة المصري الدكتور عزالدين أبوستيت.