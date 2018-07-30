أناب المهندس شريف حبيب محافظ بني سويف، اليوم الإثنين، السكرتير العام اللواء عصام العلقامي، لحضور حفل تسليم شهادات الحصول على الورشة التوعوية التي نفذتها إدارة شؤون الإعاقة بالإدارة العامة لخدمة المواطنين بالتعاون مع مؤسسة فرح للتنمية، بقاعة المجلس التنفيذي بالديوان العام

وحضر حفل تسليم الشهادات: أحمد حمدي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، محمد صفوت مدير عام الإدارة العامة لخدمة المواطنين، سيد سعد مدير إدارة شؤون الإعاقة بالمحافظة، مايكل يوحنا المدير التنفيذي لمؤسسة فرح للتنمية، سامح نسيم مسؤول التدريب بمركز الإبراهيمية للإعلام.

وقال سيد سعد، مدير إدارة شؤون الإعاقة بالمحافظة، في بيان صحفي، اليوم، إنه تنفيذا لتوجيهات المحافظ شريف حبيب، بأهمية تنويع الأنشطة والبرامج التي تقوم بها الإدارة لخدمة المجتمع السويفي بمختلف فئاته ورفع الوعي المجتمعي بالتعامل الفعال والإيجابي مع احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث نفذت الإدارة ورشة تدريبية على مدار 3 أيام حضرها عدد 35 متدربا من موظفي القطاعات والخدمات الجماهيرية وبعض الأئمة والقساوسة.

واشتملت محاور هذه الورشة على تناول بعض القضايا المجتمعية والإنسانية المتعلقة ببعض فئات المجتمع وخاصة الأشخاص ذوي الإعاقة، وأهمية التعايش السلمي والتعامل الإنساني بين أفراد المجتمع، وأن يشترك الجميع في تحقيق هدف واحد وهو بناء الوطن والارتقاء به في شتى مجالات الحياة.