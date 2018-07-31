مواطنة عن اعتداء سائق "كريم" عليها: "فضل يشتغل في الشركة شهر بعدها"

كشفت مواطنة تفاصيل تعرضها للاعتداء الجنسي من قِبل سائق بشركة "كريم"، قبل أن يحبس قبل 3 أشهر.

وقالت خلال استضافتها ببرنامج "العاشرة مساء"، المُذاع عبر فضائية "دريم"، إن السائق كان يقودها في الواحدة ظهرًا إلى عملها، لكنه توقف واعتدى عليها، موضحةً: "قالي هقتلك لو اتكلمتي، وصرختي، وفتح عليّ المطواة وعورني، وسرق موبايلي والفلوس والخاتم ورماني من العربية".

وأضافت: "كانت في عربية معدية ومحدش وقف لأن الطريق سريع، والعربيات كانت بتشوفني وبتسيبني وتجري، لكن في راجل وقف وساعدني ووداني المستشفى".

وتابعت: "ظل السائق يعمل في الشركة لمدة شهر بعد الحادثة، والشركة لم تنظر إلى شكواي، وتم القبض عليه بعد الاعتداء بثلاثة أشهر".