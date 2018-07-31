وجه الدكتور علي مصيلحي وزير التموين، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد قرار إضافة مواليد ما بين عامي 2006 و2015 على البطاقة التموينية.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري، مقدمة برنامج "مساء DMC"، المُذاع عبر فضائية "DMC"، إنه تم رفع قيمة معاش "تكافل وكرامة" لـ2000 و2500 جنيه.

وأضاف أن قاعدة المجتمع يجب أن تتمتع بحقوقها من صحة وتعليم وغذاء، مؤكدًا أنه أحد أهم الطرق للحفاظ على السلام الاجتماعي.

وتابع أنه سيتم فتح باب تسجيل المواليد الجديدة في بطاقات التموين في الأول من أكتوبر المقبل، لافتًا إلى أنه أكد على موظفي التموين ومدير إدارات التموين حسن خدمة المواطنين.

وأردف أن المُضافين الجدد سيحصلون على نفس نصيب الفرد الواحد من الأسرة، وهو 50 جنيهًا، لافتًا إلى أن على الموظف الراغب بإضافة المواليد أن يتقدم ببيان بتفاصيل دخله.

وأكد: "لن نقبل إضافة أي مواليد فيها خطأ".

وأشار إلى أنه سيتم إضافة حوالي 4 ملايين فرد، كما سيتم حذف نفس العدد أو نصفه خلال حركة التنقية.

وأوضح: "في آخر شهر أكتوبر سيتم عرض الموقف على مجلس الوزراء، وغير الفقراء سواء أكان دخلهم يزيد عن 10 آلاف جنيه شهريًا أو قاموا بشراء سيارة خلال آخر سنوات، ومن يتعلمون في مدارس أجنبية".