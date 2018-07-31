راقصة المترو: "شتموني بألفاظ بشعة.. واتعملنا قضية رأي عام"

قالت ملك عبدالوهاب، راقصة الباليه التي أثارت صورها جدلًا واسعًا عبر منصات التواصل الاجتماعي، إنها لم تكن تتوقع الجدل الكبير الذي أثارته.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري، مقدمة برنامج "مساء DMC"، المُذاع عبر فضائية "DMC": "تعلم الرياضة المرتبطة بمهاراتي في مصر صعب للغاية، بسبب حجابي وبسبب عدم انتشارها في مصر".

وأوضحت أن التعليقات على صورها انقسمت ما بين مؤيدة ومعارضة، معقبةً: "كان في ألفاظ بشعة وشتايم كتير واتعملنا قضية رأي عام.. حاجة غريبة جدًا".

وأكدت: "هناك من شجعني وطالبني بالاستمرار وأنا سعيدة بهذه التعليقات، وأنا لست أول شخص يتعرض للهجوم".

واختتمت: "هعمل جلسات تصوير تاني، بس لما يبقى لي مزاج".