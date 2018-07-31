قال الرائد محمد الشربيني مشرف عام غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، إن الحالة المرورية لا تزال جيدة على معظم المحاور، ومعدلات الحركة في النسب المعتادة لها في الفترات الصباحية.

وأضاف الشربيني، خلال حواره ببرنامج "8 الصبح" على شاشة "dmc"، أنه لا توجد تحويلات سوى تحويلة الكيلو 26 على طريق "مصر - إسكندرية" الصحراوي، وتنتهي الأسبوع المقبل، موضحا أن التحويل يجري على الطريق البطيء ثم العودة مرة أخرى للطريق الرئيسي، لإعادة رصف وتهيئة المكان بسبب الهبوط الأرضي الذي نتج عن كسر ماسورة مياة.

وتابع أن باقي الطرق السريعة تعمل بشكل جيد، ولا تزال أحجام الحركة على الطريق الدائري في معدلاتها الطبيعية، وانحصرت أحجام الحركة مرتفعة في أعلى الزراعي والمتجه للسلام، وأحجام الحركة المتوسطة في مناطق الأوتوستراد والمتجه للقاهرة الجديدة.