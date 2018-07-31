قال الرائد محمد الشربيني مشرف عام غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، إن مداخل محافظة القاهرة تعمل بشكل جيد، وطريقي السويس والإسماعيلية يعملان بشكل جيد، وأحجام الحركة متوسطة.

وأضاف الشربيني، خلال حواره ببرنامج "8 الصبح" على شاشة "dmc"، أن حالة المرور بمحور 26 يوليو والمتجه لأكتوبر جيدة ولا ننصح بتغيير المسارات، أما الاتجاه الآخر فأحجام حركة به متوسطة، ومن المتوقع زيادتها خلال ساعات، وننصح السائقين استخدام البدائل سواء محور روض الفرج الجديد، أو محور الواحات، ومنها إلى مناطق الطريق الدائري.

وتابع أن جميع الطرق تعمل بشكل جيد، ولا توجد أي إخطارات بأي توقفات أو أي معوقات على الطرق السريعة، مع استقرار الأحوال الجوية.