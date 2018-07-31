قالت ندى أحمد، إحدى متحديات الإعاقة، التي تم تكريمها بالأمس في المؤتمر السنوي السابع للاتصالات لتمكين ذوي الإعاقة، إنها بذلت جهدًا كبيرًا للغاية حتى حققت تلك النجاحات في مجال هندسة الميكانيكا "باور"، معربة عن سعادتها بحصد العديد من الجوائز في مسابقات عالمية مختلفة.

وأضافت ندى، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنها تستعد لاستكمال دراستها في إنجلترا، مشيرة إلى أنها حلمها هو العمل في إحدى شركات البترول.

وأكدت أنها شعرت بالفخر الشديد بعد تكريمها بالأمس في المؤتمر، معبرة عن سعادتها بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي للمؤتمر.