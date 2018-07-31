قال المهندس طارق حسام الدين، أحد متحدي الإعاقة من ذوي الاحتياجات الخاصة، وصاحب اختراع الـ"SMART HOUSE"، إنه يسعى إلى خدمة الناس عن طريق العلم، مؤكدًا أنه على جميع من يتمتعوا بالموهبة أن يسخروها في خدمة البشرية.

وأضاف "حسام الدين"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "اكسترا نيوز"، أن اليابان تنتوي تطبيق أفكاره في الفترة القادمة، مشيرًا إلى أنه يحلم بتأسيس شركة خاصة به.

ووجه رسالة إلى الشباب المصري قائلًا: "بلدنا فيها سلبيات كتير دي حقيقة، لكن دة مش معناه انك تبقى سلبي لازم تسعى لحلمك وتجتهد".

وأردف: "البلد فيها فرص عمل لكن في شباب كتير مش مؤهلين للعمل، عشان كدة لازم تشتغلوا على نفسكم".

وكان طارق حسام الدين، قد تم تكريمه بالأمس، في المؤتمر السنوي السابع للاتصالات، لتمكين ذوي الإعاقة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، على مساهماته في مجال التكنولوجيا، بصحبة العديد من النماذج الناجحة الأخرى من ذوي الاحتياجات الخاصة.