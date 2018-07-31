توافد عدد من شباب الإسماعيلية على ملتقى التوظيف ال5 بمقر قصر الثقافة.

تبدأ بعد قليل فعاليات ملتقى التوظيف الـ5 بالإسماعيلية، والذي يقام بمقر قصر ثقافة المحافظة، بحضور وزير القوى العاملة، توافد عدد ملحوظ من الشباب على الملتقى حاملين شهادات التخرج للحصول على وظيفة مناسبة.

وأوضح اللواء يس طاهر، محافظ الإسماعيلية، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، على هامش اللقاء، أن ما يقرب من 30 شركة استثمارية بالمناطق الصناعية والحرة، تشارك في الملتقى، بما يزيد عن 2000 فرصة عمل جديدة للشباب.

وأعلن "طاهر"، أن الوظائف تتيح لشباب حملة المؤهلات المتوسطة والعليا، ومبنية على طلب الجهات الإنتاجية، في مختلف المجالات الصناعية.

وأشار إلي طرح فرص تدريب للشباب سواء الفرص التخصصية في مجالات "الحاسب الآلى والمحاسبة واللغات" أو الفرص المهنية لبعض الحرف "نجارة وتصنيع جلود وخياطة"، علاوة على الفرص التمويلية من خلال جهات تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر وطرح فرص تصديرية لمنتجات المشروعات الشبابية عن طريق جهاز تنمية الصادرات والواردات.