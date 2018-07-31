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الآن.. نتيجة المرحلة الثانية للتنسيق بالاسم ورقم الجلوس

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"المهن الزراعية" تنظم ندوة عن دور المياه المعالجة في تنمية الزراعة

"المهن الزراعية" تنظم ندوة عن دور المياه المعالجة في تنمية الزراعة

"التموين": صرف السلع لـ"المواليد" بداية ديسمبر المقبل

"التموين": صرف السلع لـ"المواليد" بداية ديسمبر المقبل

"التعليم" تضم 5 مدارس جديدة من "المنارة" لـ"30 يونيو"

"التعليم" تضم 5 مدارس جديدة من "المنارة" لـ"30 يونيو"

وداعا عماد متعب.. شاهد 10 أهداف لـ"ملك +90"

وداعا عماد متعب.. شاهد 10 أهداف لـ"ملك +90"

بدء صلوات تجنيز الأنبا إبيفانيوس بحضور البابا تواضروس

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