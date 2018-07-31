قرر اللواء خالد سعيد، محافظ الشرقية، مجازاة مديرة مدرسة السلام بكفر أبو نجم الابتدائية، خصم 3 أيام من الراتب للإهمال والتقصير في العمل، وعدم سيطرتها على سجل الحضور والانصراف بالمدرسة.

كما قرر المحافظ مجازاة 41 عاملا بمدرسة السلام بكفر أبو نجم الابتدائية التابعة لإدارة أبو حماد التعليمية، بخصم 3 أيام من الراتب، لخروجهم على مقتضى الواجب الوظيفي ومغادرتهم مقر عملهم قبل انتهاء مواعيد العمل الرسمية بدون تقديم إذن أو عذر قانوني.

وشدد سعيد على ضرورة تفعيل دور لجان المتابعة الميدانية بدواوين العمل بالجهاز الإداري بنطاق دائرة المحافظة، لإحكام السيطرة والرقابة على العاملين، وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين ولتحقيق الانضباط في العمل.

كانت لجنة من إدارة المتابعة الميدانية بديوان عام المحافظة، مرت فجأة على مدرسة السلام بكفر أبو نجم الابتدائية، التابعة لإدارة أبو حماد التعليمية، وتبين عدم تواجد 41 عاملا من العاملين بالمدرسة، أثناء الزيارة ومغادرتهم لمقر عملهم قبل انتهاء مواعيد العمل الرسمية، وأعدت مذكرة للعرض على المحافظ لتوقيع الجزاء القانوني على العاملين غير الملتزمين بخصم 3 أيام من الراتب، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم.