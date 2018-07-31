أصبح بول مانافورت الرئيس السابق لحملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانتخابية الثلاثاء أول عضو في فريقه الانتخابي الذي يواجه محاكمة بتهم انبثقت من التحقيق بالتدخل الروسي في انتخابات 2016، وفقا لما ذكرته وكالة "فرانس برس" الإخبارية.

ونفى مانافورت (69 عاما) 18 تهمة موجهة اليه بالاحتيال على البنوك والتهرب الضريبي تتعلق بنشاطات ضغط لصالح حكومة اوكرانيا السابقة التي كانت مدعومة من روسيا.

ووجه له التهم المحقق الخاص روبرت مولر، المدير السابق لمكتب التحقيقات الفدرالي (اف بي اي) الذي يحقق في تدخل روسيا في انتخابات الرئاسية، الا ان التهم لا تتعلق بفترة عمل مانافورت رئيسا لحملة ترامب.

ويبدأ اختيار لجنة المحلفين المؤلفة من 12 عضوا في قضية "الولايات المتحدة ضد مانافورت" عند الساعة 10:00 صباحا (14:00 ت غ) الثلاثاء امام القاضي ت.س. ايليس في الكسندريا في فيرجينيا. ويتوقع ان تستمر المحاكمة نحو ثلاثة اسابيع.

وعمل مانافورت، المستشار السياسي الجمهوري المخضرم، رئيسا لحملة ترامب الانتخابية لثلاثة اشهر في 2016 قبل ان يجبر على الاستقالة وسط تساؤلات حول عمله في اوكرانيا.

وهو يلاحق بخمس تهم من بينها الكذب في بياناته الضريبية وعدم الابلاغ عن حسابات بنكية يمتلكها في قبرص وغيرها من الدول بهدف اخفاء ملايين الدولارات التي حققها من دخل من نشاطات قام بها لصالح رئيس اوكرانيا السابق الموالي لروسيا فكتور يانوكوفيتش.

كما انه متهم بعدم ابلاغ "جهاز العائدات الداخلي" بوجود حسابات في بنوك خارجية، وبالاحتيال على البنوك تتعلق بقروض بملايين الدولارات حصل عليها من عدة بنوك.

وتعتزم النيابة احضار نحو 30 شاهدا خلال المحاكمة ومن بينهم شريك مانافورت السابق في الاعمال ريتشارد جيتس الذي يتعاون مع الحكومة بعد اعترافه بتهم اقل وطأة في فبراير الماضي.

وحصل خمسة شهود على حصانة من الملاحقة القضائية مقابل الادلاء بشهاداتهم ضد مانافورت.

ووجه مولر التهم ل32 شخصا حتى الان لعلاقتهم بتحقيقه فيما اذا كان افراد من حملة ترامب الانتخابية تواطؤوا مع روسيا لهزم المرشحة الديموقراطية هيلاري كلينتون.

ورغم ان جيتس واخرين ومن بينهم مستشار الامن القومي السابق مايكل فلين، اعترفوا بالتهم الموجهة لهم، رفض مانافورت عقد اتفاق.

- الامل في الحصول على عفو -يقول خبراء قانونيون ان مانافورت ربما كان يأمل في تبرئته او ربما كان يأمل في عفو رئاسي.

وقال جوناثان تيرلي استاذ القانون في جامعة جورج واشنطن ان الامور ليست في صالح مانافورت، موضحا لوكالة فرانس برس "هذه قضية معقدة بشكل استثنائي بالنسبة للدفاع".

واضاف انه "يكفي مولر ضمان ادانة واحدة فقط بتهمة واحدة ضد مانافورت لكي يتمكن من وضعه خلف القضبان لمدة عشر سنوات .. ولان عمره 69 عاما فإن ذلك يشغله بلا شك".

وقال تيرلي انه يعتقد انه "من غير المرجح ان يتعاطف المحلفون مع بول مانافورت" الذي توضح وثائق المحكمة انفاقه الكبير واسلوب حياته الباذخ.

وتابع "سيرون شخصا انفق نصف مليون دولار فقط على تنسيق الحدائق .. واضافة الى ذلك فستطلق الحكومة عليه رصاصة الرحمة" من خلال شهادة غيتس، شريك مانافورت التجاري السابق.

وقال تيرلي ان مانافورت ربما "يلعب استراتيجية العفو .. فقد حافظ على ولائه .. ويشعر انه ليس لديه ما يخسره اذا حوكم واحتفظ بفرصه للحصول على عفو".

واضاف "اذا تعاون مع مولر فإن فرص العفو ستنخفض بشكل كبير".

وامضى مانافورت الشهر السابق في سجن في الكسندريا على مشارف واشنطن بعد ان الغى قاض فدرالي اقامته الجبرية وكفالته البالغة 10 ملايين دولار، بسبب ما قال انه تلاعب في شهادات الشهود في قضية اخرى.

ومن المقرر ان يمثل امام المحكمة في العاصمة الاميركية في سبتمبر في تهم مختلفة وجهها مولر بتهم التامر وغسل الاموال وعدم تسجيله كعميل لحكومة اجنبية.

ورد ترامب على سجن مانافورت في يونيو بوصفه بأنه "غير عادل".

وكتب في تغريدة في 15 يونيو "ياله من حكم قاس على بول مانافورت الذي مثل رونالد ريغان وبوب دول وغيرهم من كبار الشخصيات السياسية والحملات .. لم اكن اعلم ان مانافورت رئيس عصابة".