أعلن الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، اليوم، الاتفاق مع وزارة الإنتاج الحربي على تصنيع جرارات السكة الحديد محليًا بالاشتراك مع إحدى الشركات الألمانية.

وأضاف وزير النقل، فى تصريحات خلال تفقده انتهاء تنفيذ الطريق الدائري الإقليمي برفقة اللواء محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، أن زيارتهما الأخيرة إلى ألمانيا وبلجيكا كانت لهذا الشأن.

وقال هشام عرفات، إنه جاري توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الإنتاج الحربي لهذا الغرض، لافتًا إلى أن التعاون يستهدف تعزيز وتشجيع الصناعة المحلية، وأنه تم الاتفاق أن تكون نسبة المكون المحلي بالجرارات لا تقل عن 55%.