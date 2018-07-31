"أون سبورت": فاوضنا عماد متعب للانضمام للقناة منذ عامين ورفض

قال أسامة الشيخ، رئيس قناة "أون سبورت"، إن القناة فاوضت عماد متعب قبل انطلاقها منذ عامين ورفض.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة في مصر"، المُذاع عبر فضائية "الحياة": "متعب بيحب الكورة حب غير طبيعي، وعاطفيًا كان ممزق بين إعلان الاعتزال والانضمام لفريق أون سبورت، وقال قبل سنتين مش هقدر أعتزل وعندي أمل حسام البدري يلاعبني".

وتابع، أن متعب نواة لمحلل جيد.. "قد يكون أمامه بعض الوقت، لكنه سيصبح نجمًا كبيرًا في عالم الملاعب فور التمكن من أدواته الجديدة".

وأعلن عماد متعب، اعتزاله اللعب نهائيًا أمس الإثنين، لينتقل للعمل كمحلل فني بفضائية "ON SPORT".