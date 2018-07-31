أكدت رئاسة الجمهورية أن الرئيس عبدالفتاح السيسى حريص على تطوير علاقات مصر الاستراتيجية مع الولايات المتحدة والاستمرار فى التواصل مع مختلف أطياف المجتمع الأمريكى، بما يسهم فى توضيح الصورة بشأن حقيقة التحديات التى تواجه المنطقة، ويعزز من المواقف المشتركة للجانبين وجهودهما لإعادة الاستقرار والأمن إلى منطقة الشرق الأوسط.

تحقيق المصالحة الفلسطينية وعودة السلطة الشرعية إلى قطاع غزة يدفع المفاوضات للحل الشامل للقضية

وقالت الرئاسة إن لقاء الرئيس مع رونالد لاودر رئيس الكونجرس اليهودى العالمى، بحضور اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، الذى عقد قبل بدء اليوم الثانى لمؤتمر الشباب بجامعة القاهرة، تم خلاله تأكيد مساندة مصر لمختلف الجهود الرامية لاستئناف عملية السلام بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى، حسب المرجعيات الدولية المتفق عليها وعلى أساس حل الدولتين، وفقاً لحدود 1967، بما يسهم فى توفير واقع جديد فى المنطقة يساعد فى عودة الأمن والاستقرار إلى مختلف دولها.

وقالت رئاسة الجمهورية إن «تحقيق المصالحة الفلسطينية وعودة السلطة الشرعية إلى تولى مسئولياتها فى قطاع غزة، يساعد فى دفع مساعى إحياء المفاوضات بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى، والتوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية».

وأشارت إلى أن الرئيس استعرض الجهود التى تبذلها مصر للتوصل إلى حلول سياسية للأزمات التى تشهدها المنطقة، وفق مبادئ احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها وعدم التدخّل فى شئونها الداخلية.