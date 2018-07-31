وجه إبراهيم العربي رئيس مركز ملوي بالمنيا، رؤساء الوحدات القروية بتنظيم حملات إزالة للتعديات على الأراضي سواء زراعية أو أرض أملاك الدولة لكل من تسول له نفسه التعدي على حقوق الدولة.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي، الذي عقده رئيس المركز، وبحضور رؤساء الوحدات القروية ومديري الإدارات بمجلس المدينة ورؤساء المصالح الحكومية، حيث كلف رئيس المركز رؤساء المصالح الحكومية ومديري الإدارات بتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين، وتسهيل الإجراءات ضمانًا لتقديم خدمة تليق بالمواطن في المقام الأول وإعلاء للمصلحة العامة.

كما شدد رئيس المركز، على المسؤولين بضرورة التواجد بالشارع والاستماع لمطالب المواطنين ومشاكلهم وإيجاد آليات لحلها، موجها على رفع نسب تنفيذ حملات التموين على المخابز والبدالين التموينين والمحلات العامة والأسواق لضبط الأسعار وقمع الغش والتلاعب بالعلامات التجارية والوقوف على مدى صلاحية المنتجات المعروضة في الأسواق.