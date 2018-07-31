10 معلومات عن الإرهابي "عبدالله يوسف" الذي قتلته الشرطة في العبور

لقي 5 من قيادات وعناصر حركة "حسم" الإرهابية مصرعهم، اليوم، في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة في العبور بمحافظة القليوبية، بعدما أكدت معلومات قطاع الأمن الوطني تورطهم في عمليات إرهابية، وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بملاحقة العناصر الإرهابية والقضاء عليها.

ومن بين العناصر المقتولة، القيادي "عبد الله يوسف"، وتقدم "الوطن" 10 معلومات عنه فى هذا التقرير.

1- اسمه بالكامل عبدالله يوسف محمد فرج من مواليد محافظة الإسكندرية.

2 - يعتبر أحد أهم عناصر "حسم" الإرهابية، والذين تلقوا تكليفات من قيادات الحركة بالخارج بالإعداد لتنفيذ حوادث إرهابية بهدف زعزعة الاستقرار داخل البلاد.

3- صادر له أمر ضبط وإحضار في القضية رقم 558 لسنة 2018، والمتعلقة بمحاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية السابق، من نيابة أمن الدولة العليا.

4- بتاريخ 28 يونيو الماضي تمكن قطاع الأمن الوطني من القبض على أحد المتهمين فى محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية السابق ويُدعى "معتز مصطفى حسن كمال"، حيث اعترف بوجود صلة بينه وبين "عبدالله".

5- قال الإرهابي "معتز" خلال التحقيقات إنه تلقى تكليفا من "عبدالله"، بالانضمام لـ"حسم" بعدما أقنعه أنها تنتهج العمل المسلح، وكان ذلك مطلع 2016.

6 - تولى "عبدالله" توزيع "معتز" على مجموعات العمل المسلح داخل الجماعة، حيث انضم الأخير إلى المجموعة التي حاولت اغتيال مدير أمن الإسكندرية السابق.

7 - بعد مقتل 6 من المتورطين فى محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية السابق، بدأ اختبأ في عدة أوكار مختلفة هربا من الملاحقة والرصد الأمني.

8 - أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن الوطني مكان اختباء "عبدالله" في العبور، وداهمت الشرطة الوكر، بعد استئذان نيابة أمن الدولة العليا.

9- لقى مصرعه اليوم في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة، حين كان داخل أحد أوكار حركة "حسم"، بصحبة 4 آخرين.

10- عثرت الشرطة بحوزته و4 آخرين قُتلوا، على 2 بندقية آلي، وبندقية خرطوش، وكمية من الطلقات والفوارغ مختلفة الأعيرة.