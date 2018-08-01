شيع أهالي قرية الباز بالزرقا جثمان شاب لقي مصرعه غرقا في ليبيا، أمس.

كان شاب يدعى أحمد ناصر السعودي، لقي مصرعه غرقا ونقل للمستشفى لتلقي العلاج ولكن ساءت حالته، وتوفي ليعود جثمانه إلى مسقط رأسه.