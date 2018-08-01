مصرع 3 أشخاص وإصابة آخر في حادث تصادم بالشرقية

لقي 3 أشخاص مصرعهم فيما أصيب آخر في تصادم دارجتين بخاريتين بمركز ببلبيس.

تلقى اللواء عبدالله خليفة مساعد الوزير مدير أمن الشرقية، إخطارا يفيد وقوع حادث تصادم أمام عزبة أبو سمران مركز بلبيس.

بالانتقال والفحص تبين أن طرفي الحادث كلا من دراجة بخارية دون لوحات معدنيه قيادة "ك. ع"، 18 عاما، عامل، ودراجة بخارية دون لوحات معدنية، قيادة "ض. ح. ع"، 18 عاما، عامل، بسبب التخطي الخاطئ لكليهما، ونتج عن الحادث وفاة قائد الدراجه الأولى متأثرًا بإصابته، وإصابة كل من قائد الدراجة البخارية الثانية بكدمات متفرقة بالجسم، ووالد قائد الدراجة الأولى "ع. ش. ع"، 60 عاما، عامل، ومقيم بمركز بلبيس بكسر مضاعف بعظام الساعد الأيمن واشتباه كسر بعظام الفخذ الأيمن وكدمة بالعين "مستقل الدراجة الأولى". و"ن. س. ج"، 25 عاما، باشتباه نزيف داخلي بالمخ وارتجاج بالمخ وغيبوبة تامة "مستقلي الدراجة الثانية"، وبسؤال شقيق المتوفى "ك"، 30 عاما، تاجر خضار، ومقيم بذات الناحية أيد ما جاء بالفحص وأضاف أن الحادث قضاء وقدر ولم يتهم أحدا بالتسبب في وفاة شقيقه.

وفي وقت لاحق تبلغ لمركز شرطة بلبيس بوفاة المصابين الثاني والثالث، وورد تقرير مفتش الصحة يفيد أن سبب وفاة الثاني نزيف داخلي بالمخ، والثالث كسر بعظام الجمجمة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة.