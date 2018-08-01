قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن ما تم إنجازه في ملف الكهرباء يعد إنجازًا غير مسبوقا، نتيجة تضافر جهود جميع أفراد المنظومة، بالإضافة إلى دعم القيادة السياسية، مشيرًا إلى قول الرئيس عبدالفتاح السيسي بإن ملف الكهرباء هو ملف أمن قومي.

وأضاف "حمزة"، خلال استضافته في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن المواطنين عليهم أن يتذكروا الوضع السابق للكهرباء حتى يشعروا بحجم الإنجاز، لافتًا إلى انقطاع الكهرباء المستمر وقتها، وتخفيف الأحمال الذي وصل إلى 6000 ميجا وات، وهو ما يعادل ثلت الطاقة المولدة.

وتابع: "لكن على مدار الـ4 سنوات الأخيرة، أضفنا 25 ألف ميجا وات إلى الشبكة، ونفذنا المشروعات المتأخرة في التنفيذ، كما افتتحنا أكبر ثلاث محطات توليد للكهرباء في العالم مؤخرًا بإجمالي 14400 ميجا".