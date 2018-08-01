قال محمد سيد رئيس مركز المنيا إن الوحدة المحلية تواصل أعمال تطوير مدخل قرية بني أحمد الغربية، وتم عمل دوران للسيارات أمام عزبة المستشار، كما قاربت الوحدة المحلية علي الانتهاء من إنشاء المدرسة الإبتدائية بالقرية، حيث تم تنفيذ أكثر من 90% من أعمال الإنشاء.

وأوضح أنه تم رفع المخلفات الصلبة والمتراكمة من نقاط التجميع بمداخل قرية طهنشا طريق ترعة منتوت ومداخل قرية دير عطية.

وأضاف أن الوحدات المحلية على مستوى مركز المنيا تواصل جهودها في رفع الإزالات والإشغالات ومتابعة حالة النظافة العامة بالشوارع الرئيسية وذلك في إطار الحفاظ على رقعة الأراضي وحرم الطريق العام.