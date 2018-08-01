أفادت "اكسترا نيوز" في نبأ عاجل، بأن سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي ، أعلنت عن توقيع اتفاقية لتطوير الخط الأول للمترو بقيمة 205 ملايين يورو مع البنك الأوروبي.