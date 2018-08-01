تسجيل الدخول
البرلمان
سياسة
محافظات
أسوان
قنا
سوهاج
أسيوط
المنيا
بني سويف
الفيوم
القليوبية
الدقهلية
كفر الشيخ
البحيرة
الغربية
الشرقية
دمياط
السويس
الإسماعيلية
بورسعيد
جنوب سيناء
شمال سيناء
الإسكندرية
مرسى مطروح
البحر الأحمر
الأقصر
المنوفية
الوادي الجديد
كل أخبار المحافظات
الدولة
العرب و العالم
حوادث
رياضة
المزيد +
منوعات
فن وثقافة
اقتصاد
تحقيقات وملفات
سيارات
مجتمع
الانتخابات
أي خدمة
الملفات التفاعلية
ألبومات الصور
حكاوينا
النسخة الورقية
حظك اليوم
مواقيت الصلاة
حالة الطقس
×
أحدث الأخبار
7 ملايين جنيه لأعمال الرصف والتجميل بالشوارع المحيطة لكوبري قوص
ارتقاع مؤشرات البورصة في نهاية أولى جلسات أغسطس
الروتاري الدولي وبنك مصر يجددان تعاونهما لإجراء جراحات العيون والقلب
الأحزاب تشكل لجانا لبحث توصيات المؤتمر السادس للشباب
نواب عن إنشاء عاصمة للثقافة المصرية: تحافظ على القيم وتروج للسياحة
تغيير نظام صعود برج إيفل يزعج السياح
اختيارات الوطن
150 ساعة.. مصري يستعد لتحطيم الرقم القياسي للعيش تحت الماء في دهب
ماذا يعني مصطلح "المباريات العسكرية الدولية 2018"؟.. خبراء يوضحون
شروط اختبارات "القراء والمبتهلين" الجدد بـ "الإذاعة المصرية"
سعر المستوى 200 جنيه.."الشباب" تعلن عن دورات صيفية في اللغة الإنجليزية
3 تجارب شبابية على طريق «الكسب السريع»
من «هنهايات» إلى عائلة «الحاج أحمد»: تاريخ أقدم محل ساعات يضيع فى «مثلث ماسبيرو»
الأكثر قراءة
بالفيديو| عضو بـ"صحة النواب": القرنية ليست عضوا في جسم الإنسان
بالصور| ذعر بين ركاب قطار "بنها – منوف" بعد انفصاله عن الجرار
يقتل شقيقه بسبب الجيران في البحيرة
أب يحرق زوجته وأبناءه الثلاثة ويفر هاربا بالمنيا
عمر مبارك ينشر صورة جديدة من الأهرامات مع مطرب أمريكي
10 معلومات عن الإرهابي "عبدالله يوسف" الذي قتلته الشرطة في العبور
عاجل| حريق هائل بمصنع في مدينة دمياط الجديدة
اعتماد حركة تنقلات "الداخلية": شادي لـ"المرور" والأحمدي لـ"الإعلام"
متحدث "التموين" يكشف تفاصيل إضافة المواليد الجدد للبطاقات غدا
نقابة الإعلاميين تنعي سمير التوني: فقدنا إعلاميا قديرا ورائدا
حقوقيون ونواب يطالبون بتدويل انتهاكات إسرائيل في حق "أطفال فلسطين"
بالصور| تعرض إيناس عزالدين لحادث سير مروع.. وتهشم سيارتها
عاجل