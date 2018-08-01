ماذا يعني مصطلح "المباريات العسكرية الدولية 2018"؟.. خبراء يوضحون

انطلقت فعاليات حفل افتتاح المباريات الحربية الدولية "أرمي هيمس 2018"، التي تشارك بها مصر، بقاعدة "باتريوت بارك" بالعاصمة الروسية موسكو ومدن روسية أخرى، بمشاركة 200 فريق يمثلون أكثر من 33 دولة.

بدأت مراسم الاحتفال بعرض فني وموسيقي لمجموعة من المارشات والأغاني الوطنية لفرقة الموسيقات العسكرية الروسية، التي جسدت تاريخ الجيش الروسي، أعقب ذلك طابور عرض عسكري لعناصر رمزية ممثلة لجميع الدول المشتركة في المسابقات المختلفة.

المباريات الحربية هو مصطلح يشير إلى نوع من أنواع المهارات التي من شأنها اكتساب الخبرات بين الدول والاستفادة من التكنولوجيا والعقيدة القتالية في كل الدول؛ بما يتيح تببادل المعلومات والفائدة بين قوات الدول المشاركة، حسب قول اللواء زكريا حسين، الخبير الاستراتيجي.

وأضاف الخبير الاستراتيجي، لـ"الوطن": "تستفيد الدول المشاركة في المباريات الحربية من التعرف على التكتيكات المستخدمة في إدارة العمليات الحربية أوالتعرف على طرق جديدة عن كيفية الحصول على معلومات عن العدو وكل ذلك يتم باتفاق مسبق عن عدد الدول المشاركة والمدة الزمنية التي تقام بها الفعاليات".

من ناحيته، قال اللواء جمال مظلوم، الخبير العسكري، إن المباريات الحربية عبارة عن وضع القوات العسكرية المشاركة في مواقف معينة وفرضها عليهم لاختبار تصرفهم في هذه المواقف وقياس مهاراتهم الخاصة في التعامل معها.

ويتبين من خلال هذه المباريات التنافسية مستوى التفكير الخاص بالعسكريين المشاركين، حسب تصريحات "مظلوم"، لـ"الوطن"، مبينًا أن ذلك يتم من خلال أجهزة كمبيوتر لاختبار قدراتهم ومستوى تفكيرهم وقياس الاختلافات بين المنافسين وتبادل الخبرات فيما بينهم.