يستعد طيارو خطوط "راين إير" الأيرلنديون لإضراب جديد الجمعة في إطار تحركات نقابية ضد شركة الطيران التي تنظم رحلات منخفضة الكلفة في أوروبا.

والإضراب هو الرابع في أيرلندا لثاني أكبر خطوط جوية في أوروبا، وسيؤثر على 20 من الرحلات القادمة والمغادرة في اليوم المذكور في ايرلندا.

وعرضت الشركة في بيان الاربعاء الاجتماع بالطيارين الإيرلنديين السبت أو الأسبوع المقبل "لنتمكن بشكل جدي من حل هذا الخلاف".

وأعلنت نقابة الطيارين السويديين الأربعاء أيضا أن اعضاءها يعتزمون الإضراب في 10 أغسطس.

وقالت النقابة ان راين اير "رفضت باستمرار التفاوض مع ممثلين لنقابة الطيارين السويديين" متهمة الشركة بالسعي لاختيار أعضاء فريقها التفاوضي من النقابة.

وقالت نقابة الطيارين السويديين ان نحو 40 طيارا في مطار سكافتسا، على بعد 100 كلم جنوب غرب ستوكهولم، سينضمون للإضراب.

ولم تتمكن النقابة من تحديد عدد الرحلات التي ستتأثر، كما لم يرد تعليق فوري من راين اير.

واختار الطيارون الهولنديون والالمان ايضا الإضراب.

وقالت نقابة الطيارين الهولنديين إن "راين اير بحاجة لجرس انذار، وقد يكون إضراب في هولندا الحل الوحيد".

وقالت النقابة انه يتعين تطبيق القانون الهولندي على عقود راين اير.

وأمهلت النقابة الالمانية فيريننغونغ كوكبيت راين اير حتى السادس من أغسطس لتقديم مقترحات للتفاوض، لافتة الى أن المحادثات الجمعة الماضي انهارت بدون التوصل لاتفاق.

وتجنبت راين اير التي تسير رحلات في 37 دولة ونقلت 130 مليون راكب العام المضي، اضرابات كبيرة قبل عيد الميلاد بعدما قررت الاعتراف بالنقابات للمرة الأولى منذ تأسيسها قبل 32 عاما.

لكنها منذ ذلك الحين تبذل جهودا مضنية للتوصل الى اتفاقات بشروط مع العديد منها.

وشهدت الخطوط اضرابات الاسبوع الماضي اثرت على 600 رحلة في بلجيكا وايرلندا وايطاليا والبرتغال واسبانيا.

ويطالب النقابيون بظروف عمل مماثلة للموظفين. ويطالبون ايضا بتطبيق قوانين كل بلد يوجد فيه موظفو الشركة، في حين تريد الشركة تطبيق القانون الايرلندي.

ونشرت الشركة على موقعها الالكتروني قسائم رواتب شهر يونيو، وقالت ان الطيارين والطواقم يحصلون على رواتب عادلة يمكن ان تصل الى 40 الف يورو (47 الف دولار) في السنة.

وراين اير هي أكبر شركة طيران للرحلات المنخفضة الكلفة من حيث عدد الركاب، وثاني اكبر الشركات عموما بعد الالمانية لوفتهانزا.