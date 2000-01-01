هو وهي «13»

هى..

كانت تهتم بلون طلاء أظافرها ولون أحمر الشفاه أكثر من أي شئ آخر.. قد تبقى حبيسة غرفتها إذا ما لاحظت بثرة صغيرة على خدها.. هى مقتنعة تماما أننا لو كنا في عصر الإغريق لكانت تستحق أن تكون إلهة الجمال.. لماذا؟ لأنها ترى نفسها دوما الأجمل..لهذا لم تتزوج حتى الأن.. فهى ترى دائما أن هذا الوغد القادم لا يستحقها.. فهى تريده وسيم جدا..غني جدا.. تريده أن يكون "جدا" في كل شئ وإلا فليبقى في حضن أمه ولا يقترب هنا أو يأخذ من تشبهه وتقبل به.

كل ما تفعله الأن في الحياة أن تظل جميلة وتبحث عن أوسم الرجال ولن ترضى بأقل من ذلك.. كل صديقاتها بلا استثناء قد تزوجن وأنجبن.. وبحثن لها عن عريس بالمواصفات التي وضعتها هى فكانت ترفضهم جميعهم وتنتظر.. تخبرها صديقتها أن هذا العريس جيد جدا فتجيبها أنه ليس"جدا" بما يكفي.. وهكذا يجري الأمر حتى أصبحت بنات صديقاتها يقتربن من سن الزواج.. إن الأمر أصبح خطير حقا.

الزمن كالمنحدر ما إن تنزلق لا تتوقف عن النزول بعنف.. السنوات تجري بسرعة مخيفة.. الأربعين حاجز مرعب ما أن تتخطاه المرأة إلا ويبدأ طعم كل شئ بالتغير.. الخوف يشوب كل شئ.. التوتر..قلة النوم.. تفكير طوال الوقت.. صداع طوال الوقت.. كلما زاد العمر كلما تناقصت فرصك في كل شئ.. قانون قاسي ولكنه الواقع.. تخبرها صديقتها أن الحب سيأتي بعد الزواج فتضع ساق فوق ساق وترفع حاجبا وهي تشير بيدها قائلة إن الحب لا يأتي بعد الزواج ذلك منطق لا منطقي.. وكأنك تخبرين شخص يكره البازلاء أنه سوف يحبها بعد أن يأكلها كثيرا.. هو لن يحبها يا صديقتي هو فقط سيعتادها.. فالحب لا يأتي بعد الزواج فقط الاعتياد هو ما يحدث.. فيصبح كل شئ باهت ممل بلا طعم.. أي حياة هذه!

مرت الأعوام ووجدت نفسها محاصرة بين الماضي والحاضر..عالقة.. ولا تفيدها بشئ نظرياتها عن إختيار الرجل المناسب.. إلى يوم دعتها إحدى صديقاتها لمقابلة عريس فرأت إنه لا بدّ من التجربة.. فرصة أخيرة.. ركلة أخيرة.. وذهبت.. جلست أمامه تنظر له في بلاهة وهى تراه يلتهم ما في طبقه بعنف غير مبرر وبقايا الطعام تلتصق بشاربه ووجهه الضخم كوجه فرس النهر.. كان يتعرق من كل مكان كأنه قطعة ثلج.. كان ينظر لها ويبتسم بفم ملئ بأسنان متفرقة قبيحة وشعر رأس مشعث.. وإنتقاخ جسده لا يمكن تجاهله.. إبتلعت ريقها بصعوبة وهى تتخيله بفانلته المليئة بخروم ضخمة.. وأنف أضخم يعزف أعزب الألحان ليلا وشعر صدره كثيف كحشائش حديقة مهملة.. يدخل من الباب فيلقي بملابسه في كل مكان ويستلقي على الأريكة يتثائب بجسده الضخم فيبدو كخرتيت يستمتع بالتمرغ في بركة طينية.. رائحة قدمه قادمة من الجحيم نفسه.. تنظر خلفها فتجد سنواتها قد حُرقت بلا جدوى فتعاود النظر له بنفس النظرة الممتلئة بالبلاهة ثم تنظر لصديقتها الجالسة جوارها وتبتلع ريقها وتهز رأسها بالموافقة ثم تعود لتنظر له وتشرد من جديد في مستقبلها.