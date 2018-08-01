حررت مديرية التموين، بمحافظة الفيوم، 1195 محضر مخالفات تموينية، شملت قطاعات المخابز والأسواق والأسعار والسلع المنتهية الصلاحية واللحوم والمواد البترولية والبوتاجاز، في حملات تموينية خلال شهر يوليو الماضي.

وأوضح المحاسب عبدالفتاح شرف، وكيل وزارة التموين بالفيوم، في بيان صحفي، مساء اليوم، حملات المديرية في جميع القطاعات التموينية، ضبطت 599 محضرا في قطاع المخابز، شملت مخالفات عدم وجود ميزان بالمخبز، وتوقف عن الإنتاج، وتجميع وتصرف في كميات الدقيق المدعم، بقصد البيع في السوق السوداء، وإنتاج خبز ناقص الوزن.

وأضاف وكيل وزارة التموين بالمحافظة، أن الحملات خلال الشهر، حررت 588 محضرا متنوعا في قطاع الأسواق والأسعار، شملت عدم الإعلان عن الأسعار، وبيع سلع منتهية الصلاحية، وبيع بأسعار أعلى من الأسعار المقررة، وضبط محلات بدون ترخيص، وذبح اللحوم خارج المجازر الحكومية، وعدم الإعلان عن الأسعار لدى التجار التموينيين.

وأضاف وكيل الوزارة، أن المديرية حررت 8 محاضر تجميع إسطوانات غاز وبيع الإسطوانات بأعلى من السعر الرسمي، وذلك خلال شهر يوليو الماضي.