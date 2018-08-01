بدأ منذ قليل عزاء الإعلامي الراحل سمير التوني رئيس قطاع الأخبار بماسبيرو الأسبق، ووالد زوجة الإعلامي عمرو الليثي، ووالد المخرج معتز التوني، بمسجد الشرطة بالشيخ زايد بعد صلاة المغرب.

وحرص عدد من الفنانين والشخصيات العامة على الحضور لتقديم واجب العزاء منهم، الفنان شريف رمزى، الفنان كمال أبورية، هشام سليمان رئيس قناة "dmc"، عبداللطيف المنياوي رئيس قطاع الأخبار بماسيبرو سابقا، إيناس عبدالله، الإعلامية بوسي شلبي، وأحمد سليم أمين عام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

وساهم التوني عبر تاريخه بدعم العمل بماسبيرو وتأسيس وإنشاء قطاع الأخبار، وساهم فى تخريج المئات من الكوادر والمذيعين بقطاع الأخبار.