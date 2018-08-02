أعدمت لجنة إعدام الكلاب، بمديرية الطب البيطري، بمحافظة الفيوم، 39 كلب ضال، في حملة بعدد من شوارع حي كيمان فارس، بمدينة الفيوم.

وقال الدكتور موسى سليمان، وكيل وزارة الطب البيطري بالفيوم، في تصريح خاص لـ"الوطن"، صباح اليوم، إن لجنة إعدام الكلاب برئاسة الدكتورة عبير السيد عبدالله، توجهت إلى عزبة العرب خلف المرور، وأعدمت 22 كلبا ضالا، ثم توجهت الحملة إلى أمام شرطة المرافق، وأعدمت 7 كلاب أخرى، ثم توجهت الحملة إلى محيط معهد الصفوة الأزهري، وأعدمت 8 كلاب ضالة، وعند مدرسة الرسالة عربي والمطافي، أعدمت كلبين أخرين.