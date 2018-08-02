أكد محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، على عدم نقل معلمي الصفوف الأولى إلا عند الضرورة الملحة مع توفير البديل اللازم والتواصل المستمر بين الموجهين العموم ومنسق التعلم بالمديرية للصفوف الأولى للاطلاع على كل ما هو جديد.

كما شدد "عقل" على سرعة الانتهاء من جميع النشرات للعام الدراسي الجديد فورا وتسليمها لوكيل المديرية مصطفى الزغبي للعمل على تنفيذ النشرة فورا وسد العجز.

وطالب وكيل الوزارة جميع العاملين في التربية والتعليم بالعمل بروح الفريق والإحساس بحجم المسؤولية الملقاة على المعلمين والموجهين ومديري الإدارات والقيادات.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي ترأسه وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، يرافقه مصطفى الزغبي وكيل المديرية بديوان عام المديرية، اليوم، لمناقشة الاستعدادات النهائية لاستقبال العام الدراسي للعام الجديد 2019/2018 بحضور مديري المراحل التعليمية بالمديرية ومديري التنسيق والموجهين العموم والأوائل ومديري الإدارات النوعية بالديوان.

وقال وكيل الوزارة إن هناك اتجاها لمتابعة مدارس الوديان، وهناك خطة أٌعدت لذلك وتنفيذها وأنه ناقش مع موجهي الأنشطة احتياجات لكل توجيه للعمل على تلبيتها حسب الإمكانيات المتاحة وأكد على تنفيذ مطالب مدارس الوديان بأقصى سرعة.

ومن جانبه، طالب "الزغبي" وكيل المديرية من مديري الإدارات والموجهين بتحديث قاعدة البيانات لكل العاملين تحت إدارته لتشمل الاسم والكود والوظيفة حسب النموذج الموزع عقب الاجتماع.

وأشار إلى أنه قام بتوزيع النموذج المستحدث لقاعدة البيانات، كما وزع خطة لمتابعة ثمانين مدرسة من مدارس الوديان متابعة شاملة استعدادا للعام الدراسي الجديد لتحقيق الانضباط.