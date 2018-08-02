قال محمد العراقي، الناقد الرياضي، إن خافيير أجيري، المدرب الجديد للمنتخب الوطني المصري، في الحقيقة أقل من مستوى طموحات المصريين، موضحا أنه كان من المفترض أن يكون المدرب الجديد صاحب إسم وتاريخ أكبر من أجيري.

وأضاف "العراقي" خلال لقائه مع الإعلامية "خلود زهران " ببرنامج "هذا الصباح"، والمذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن المدربين أصحاب الأسماء الكبيرة أجورهم قد تكون عالية جدا تصل إلى 300 ألف يورو شهريا، وهذا ما يعجز عنه الاتحاد المصري حاليا.

وأكد الناقد الرياضي أن أجيري شارك في ثلاث بطولات كأس عالم من قبل، وقام بتدريب فرق على مستوى عال من الاحترافية.