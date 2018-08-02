مصرع طفل غرقا أثناء تمرين السباحة في المنصورة

لقى طفل مصرعه، اليوم، غرقًا أثناء تمرين السباحة في نادي الشعب بالمنصورة بمحافظة الدقهلية، وتوفى أثناء إسعافه.

وتلقى اللواء محمد حجي، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من العميد محمد حجي، مدير مباحث المديرية، ببلاغ من مستشفى المنصورة الدولي بوصول الطفل "أحمد. م. ك"، 7 سنوات، تلميذ، جثة هامدة.

على الفور، انتقلت مباحث قسم شرطة أول المنصورة، وبالفحص وسؤال والدته "غادة. م. ف"، 38 سنة، طبيبة، في محضر الشرطة، أكدت أن نجلها انتابته حالة تشنج أثناء تمرين السباحة بنادي الشعب وتوفى أثناء إسعافه وأنه مريض توحد ولا يتهم أحد بالتسبب في وفاته.

وبسؤال والده "م. ك. ا"، 39 سنة، طبيب، أيد ذات المضمون.

وورد تقرير مفتش الصحة أن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق ولا توجد شبهة جنائية.

حرر المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة.