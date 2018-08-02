توقيع بروتوكول تعاون مع بين "الدقهلية" و"يونيسيف" لدعم وحماية الطفل

ثمّن الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، اليوم الخميس، جهود منظمة "اليونيسيف" ومكتبها الإقليمي بالقاهرة، للدعم المستمر لكافة مجالات الطفولة وحمايتها من أجل طفولة آمنة بعيدًا عن كافة الممارسات والظواهر السلبية تجاه الطفولة.

جاءت تصريحات الشعراوي، خلال توقيعه بروتوكول التعاون ودعم وحماية الطفولة من خلال 22 لجنة فرعية تعمل في مجال حماية الطفولة على أرض الدقهلية.

وأوضح محافظ الدقهلية، أن البروتوكول الذي جرى توقيعه بين المحافظة و"اليونيسيف" يستهدف تقديم الدعم الفني والتدريبي واللوجستي لأعمال اللجان العاملة في مجال حماية الطفولة على أرض الدقهلية، للارتقاء بمستوى تعاملها مع كافة مشكلات الأطفال المتمثلة في التسرب من التعليم، والتعرض لخطر الهروب، وترك الأسرة بسبب العنف، والممارسات الأسرية السلبية ضد الأطفال، والعنف المدرسي الذي يؤدي إلى التسرب من التعليم، والعنف الذي يتعرض له الطفال بالشارع.

وأكد المحافظ، الحرص الدائم على التعليم والتعلم للطفولة والنشء باعتبارهم نور الحياة وبوصلة بناء المستقبل الآمن والمتميز.

وأكد مستر برنو مايس، المدير الإقليمي لمكتب "اليونيسيف" بالقاهرة، أن الدقهلية من أولى محافظات مصر في تطبيقها لقانون حماية الطفل و"نسعى بكل الجهد لتقديم كافة المساعدات من ـجل طفولة واعدة بمصر".

يأتي هذا البروتوكول في إطار البروتوكول العام الذي جرى توقيعه مع منظمة الأمم المتحدة "اليونيسيف" والحكومة المصرية ممثلة في المجلس القومي للأمومة والطفولة، لتقديم كافة أوجه الدعم في مجال حماية الطفل بمحافظات مصر.

حضر توقيع البروتوكول الدكتورة هدى بلاط، مدير عام التنمية البشرية بالمحافظة، وأيمن محارب، ويوسف أحمد، مسؤولان بالمكتب الإقليمي لـ"اليونيسيف" بالقاهرة، وعدد من نواب البرلمان بالمحافظة.