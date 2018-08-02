تمكنت مباحث التموين، بمحافظة الفيوم، من ضبط صاحبي مخبز بلدي، بمركز أبشواي، بحوزتهما 285 كيلوجرامًا دقيق بلدي مدعم، بقصد إعادة بيعها في السوق السوداء، وفقا لبيان أمني، اليوم.

تلقى اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، إخطارًا من رئيس مباحث التموين بالمحافظة، بضبط "ا. ف. ز"، 47 سنة، صاحب مخبز بلدي بمركز أبشواي، وبحوزته 190 كيلوجرامًا دقيق بلدي مدعم، بقصد إعادة بيعها في السوق السوداء، وحرر محضر بالواقعة، قيد برقم 350 لسنة 2018 جنح أمن دولة طوارئ مركز شرطة أبشواي.

كما تمكنت مباحث التموين بالمحافظة، من ضبط "س. ع"، 44 سنة، صاحب مخبز بلدي بمركز أبشواي، وبحوزته 95 كيلوجرامًا دقيق بلدي مدعم بقصد إعادة بيعها في السوق السوداء، وحرر محضر بالواقعة، قيد برقم 251 لسنة 2018 جنح أمن دولة طوارئ مركز شرطة أبشواي، وأخطرت النيابة للتحقيق في الواقعتين.