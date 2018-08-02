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قمة مبكرة بين الأهلي والإسماعيلي

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حكومة فنزويلا تخفف القيود على صرف العملة

حكومة فنزويلا تخفف القيود على صرف العملة

وزير الآثار يعين 3 قيادات جديدة بالوزارة

وزير الآثار يعين 3 قيادات جديدة بالوزارة

"التضامن": إجراءات تسكين حجاج الجمعيات الأهلية تجري في سلاسة

"التضامن": إجراءات تسكين حجاج الجمعيات الأهلية تجري في سلاسة

بالفيديو| "رقدت عليه".. الشرطة تنقذ لصا من امرأة حاول سرقتها

بالفيديو| "رقدت عليه".. الشرطة تنقذ لصا من امرأة حاول سرقتها

مصطفى بكري: مصر كانت على وشك الإفلاس قبل تولي السيسي حكم البلاد

مصطفى بكري: مصر كانت على وشك الإفلاس قبل تولي السيسي حكم البلاد

بالصور| جسر من الخيزران يبنى ويهدم كل عام

بالصور| جسر من الخيزران يبنى ويهدم كل عام

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صور| "القوى العاملة" تعلن عن 2782 وظيفة شاغرة برواتب تصل إلى 4000 جنيه

صور| "القوى العاملة" تعلن عن 2782 وظيفة شاغرة برواتب تصل إلى 4000 جنيه

أهم حوادث الملاحة الدولية في مضيقي "هرمز" و"باب المندب"

أهم حوادث الملاحة الدولية في مضيقي "هرمز" و"باب المندب"

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تجارب الفتيات مع "التاتو" بين مواجهة المجتمع وإخفاءه عن الأهل والمعارف

في ذكرى وفاته.. قصة دخول الطباعة إلى مصر بـ"عهد محمد علي" عام 1820

في ذكرى وفاته.. قصة دخول الطباعة إلى مصر بـ"عهد محمد علي" عام 1820

أماكن وشروط الحصول على شقة من الإسكان الاجتماعي

أماكن وشروط الحصول على شقة من الإسكان الاجتماعي

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أحمد زويل الذي لا تعرفه.. رسم "ناصر" وعشق "سومة" ولعب كرة السلة

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