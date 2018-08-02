تمكنت الأجهزة الأمنية، بمحافظة الفيوم، من ضبط متهمين هاربين مطلوب ضبطهما وإحضارهما في قضيتي مشاجرة وقتل، وسلاح ناري بدون ترخيص، في مركزي إطسا ويوسف الصديق، وفقا لبيان أمني، اليوم.

وتلقى اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، بضبط كلا من "علي. أ. ع"، 35 سنة، فلاح، ومقيم بمنشأة صبري بمركز إطسا، والمطلوب ضبطه وإحضاره في القضية رقم 4252 لسنة 2018، إداري مركز شرطة إطسا، بتهمة "مشاجرة وقتل"، و"محمود. س. م"، 24 سنة، دبلوم تجارة، ومقيم بالقرية الأولى بقارون بمركز يوسف الصديق، بتهمة حيازة سلاح ناري بدون ترخيص.

أحيل المتهمين إلى النيابات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.