قال المهندس عبد الرافع عبد العظيم، وكيل وزارة الزراعة بكفر الشيخ، إنه جرى تدريب عددًا من المرشدين الزراعيين بمركز كفر الشيخ، وذلك من خلال لجنة مبيدات الآفات الزراعية، لرفع كفاءتهم ورفع المستوى المعرفي لهم في مكافحة حشائش محصول "الذرة" بأنواعه.

وأضاف وكيل وزارة الزراعة، أن التدريب سيستهدف عددا كبيرا من المرشدين الزراعيين خلال الفترة المقبلة حيث تمكنهم من توعية المزارعين على الاستخدام الآمن والفعال للمبيدات، بما يساهم في زيادة جودة المحاصيل الزراعية، أن النظام التدريبي سيتضمن تدريبًا نظريًا وعمليًا حول العمليات الزراعية المثلى والمكافحة المتكاملة للآفات بأنواعها.