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قمة مبكرة بين الأهلي والإسماعيلي

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"المركزي": ارتفاع الاحتياطي النقدي إلى 44.315 مليار دولار نهاية يوليو

"المركزي": ارتفاع الاحتياطي النقدي إلى 44.315 مليار دولار نهاية يوليو

مصر تزود غزة بالوقود لمواجهة الحصار الإسرائيلى

مصر تزود غزة بالوقود لمواجهة الحصار الإسرائيلى

كريمة: فصل الخدمة عن هاتفي المحمول منذ 3 أسابيع بسبب "فتوى التبرعات"

كريمة: فصل الخدمة عن هاتفي المحمول منذ 3 أسابيع بسبب "فتوى التبرعات"

مدير أمن كفر الشيخ الجديد يوجه بتحقيق الانضباط المروري

مدير أمن كفر الشيخ الجديد يوجه بتحقيق الانضباط المروري

ضبط سيارة محملة بـ160 شيكارة سكر تمويني في كفر الشيخ

ضبط سيارة محملة بـ160 شيكارة سكر تمويني في كفر الشيخ

مشروب معروف "يخلصك" من رائحة الفم الكريهة.. تعرف عليه

مشروب معروف "يخلصك" من رائحة الفم الكريهة.. تعرف عليه

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صور| "القوى العاملة" تعلن عن 2782 وظيفة شاغرة برواتب تصل إلى 4000 جنيه

صور| "القوى العاملة" تعلن عن 2782 وظيفة شاغرة برواتب تصل إلى 4000 جنيه

أهم حوادث الملاحة الدولية في مضيقي "هرمز" و"باب المندب"

أهم حوادث الملاحة الدولية في مضيقي "هرمز" و"باب المندب"

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في ذكرى وفاته.. قصة دخول الطباعة إلى مصر بـ"عهد محمد علي" عام 1820

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