الدقيقة 94 من مباراة الأهلي والإسماعيلي، في افتتاح مباريات الفريقين في الدوري العام موسم 2018-2019، شهدت هدف التعادل للشياطين الحمر بأقدام محمد شريف، بعدما تقدم الدراويش عن طريق سعد لجزيري في الدقيقة 54.

الإدارة الفنية للإسماعيلي على رأسها المدرب الجزائري، خير الدين موضوي، صاحب الـ 41 عامًا، والذي عينه المهندس إبراهيم عثمان في مايو الماضي مديرًا فنيًا للفريق، خلفًا للبرتغالي بيدرو بارني.

مباراة الأسبوع الأول من الدوري الممتاز، ليست المرة الأولى التي يكتوي فيها "موضوي" بنار الـ +90 الشهير بها فريق الأهلي، ففي فبراير من عام 2015، التقى وفاق سطيف بطل دوري أبطال إفريقيا حينها، بقيادة خير الدين موضوي، بالأهلي بطل الكونفيدرالية، في مباراة السوبر الإفريقي في الجزائر.

في الدقيقة 70 من عمر اللقاء، تقدم لوفاق سطيف، اللاعب عبدالملك زياية في غفلة من دفاع الأهلي، وحين ظن الجميع أن المباراة انتهت وتأهب الجزائريون للاحتفال، إنشقت أرض ملعب مصطفى تشاكر بالبليدة، عن "مستر +90"، عماد متعب، نجم الأهلي المعتزل حديثًا، ليسجل هدف التعادل للقلعة الحمراء، ويلجأ الفريقان لركلات الجزاء الترجيحية.