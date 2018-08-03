أعلنت الوحدة المحلية لمركز الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الجمعة، عن طرح 3057 فدانًا للشباب للاستثمار والاستصلاح الزراعي، وذلك بمشروع الظهير الزراعي بالمركز.

وقال المهندس مجدي الطماوي، رئيس الوحدة المحلية لمركز الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، إنه جرى طرح 500 فدن بكل من قرى (المنيرة، وجناح، وناصر الثورة)، بإجمالي 1500 فدان، وطرح 520 فدانًا بقرية الشركة 55.

وأضاف، تم طرح 200 فدان بقرى شرق بولاق و237 بقرية صنعاء، و600 فدان بقرية فلسطين، مع اشتراط إشهار شركات مساهمة زراعية بين الشباب، للاستفادة من المشروع.