طرحت الوحدة المحلية لمركز ديرمواس بالمنيا، 210 كيلو فراخ مجمدة بأسعار مخفضة بمنفذ الوحده المحلية، وذلك من أجل التخفيف عن كاهل المواطنين.

كما تابعت الوحدة المحلية لمركز ديرمواس، إضافة المواليد الجدد للعمل على تذليل أي عقبات أمام المواطنين.

وقالت فاطمة عثمان، نائب رئيس المركز، إن مكاتب التموين بالمجالس القروية ببنى حرام ونزلة البدرمان ودلجا، تتابع منظومة إضافة المواليد وانتظام الموظفين فى أماكنهم.

وأضافت إنها تابعت العمل داخل الصحية ببنى سالم، للوقوف على مدى انتظام العمل وتواجد الفريق الطبى داخل الوحدة الصحية والخدمة الطبية المقدمة للمواطنين.