رحب حقوقيون بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بالإفراج عن 66 من المحكوم عليهم في عدد من القضايا، واعتبروا أن الأمر يحمل عدة رسائل مفادها في أن الدولة تسير على الطريق الصحيح لتعزيز وحماية حقوق الإنسان.

وقالت داليا زيادة، مدير ومؤسس المركز المصري لدراسات الديمقراطية الحرة، إن القرار يعكس صدق نوايا القيادة السياسية، وأنها عازمة على تطوير حالة حقوق الإنسان والارتقاء بها.

وأضافت "زيادة"، لـ"الوطن"، أن القرار يأتي مع اقتراب ذكرى فض رابعة والتغرير بالشباب، الأمر الذي يفسر على أنه محاولة لإعادة فتح باب جديد للتواصل مع الشباب الذين خدعوا سياسيا في هذه المرحلة من قبل الإخوان، واستعادتهم لصف الوطن.

وأكدت "زيادة"، ضرورة العمل على تأهيل هؤلاء الشباب والعمل على دمجهم في المجتمع، وتمكينهم سياسيا، لأنهم طاقات جبارة لا يجب تركها معرضة لخطر التغرير بها من قبل جماعات التطرف مرة أخرى.

وقال محمد عبدالنعيم، رئيس المنظمة المتحدة الوطنية لحقوق الإنسان، إن قرار الرئيس يؤكد سعي الدولة لطي صفحة إهمال الشباب التي رأيناها لعقود ماضية، وسعيها نحو خلق علاقة جديدة بينها وبين شبابها الذين هم عماد المستقبل.

وأضاف "عبدالنعيم"، لـ"الوطن"، أن الولاية الثانية للرئيس عبدالفتاح السيسي تختلف عن الأولى؛ فهي خالية من الاحتجاجات والتظاهرات التخريبية في الشارع من ناحية، كما أنها شهدت انحسارا في وقوع الحوادث الإرهابية التي شهدتها البلاد خلال السنوات الماضية، وبالتالي فإن ملف حقوق الإنسان سيحظى باهتمام أكبر خلال المرحلة المقبلة.

من جانبه، قال أحمد فوقي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر السلام للتنمية وحقوق الإنسان، إن القرار يأتي في وقت تواجه فيه الدولة المصرية هجمة شرسة من قبل بعض المنظمات المؤدلجة، والتي تخدم أجندات دول بعينها في المنطقة.

وأضاف أنه على العالم أن ينظر لمصر بشكل مختلف، خاصة في ظل التراجع الكبير في خطر الإرهاب الذي عانينا منه لسنوات، وأن قرار العفو يحسن السجل الحقوقي للدولة في الخارج.

ونشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر، اليوم الجمعة، قرارًا جمهوريًا للرئيس عبدالفتاح السيسي، بالإفراج عن 66 من المحكوم عليهم، وذلك سواء العقوبة الأصلية، أو ما تبقى منها، أو العقوبة التبعية.