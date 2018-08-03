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الوطن

الحكومة تدرس خفض أيام عمل الموظفين

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علاء مبارك يعيد نشر أغنية مهداة لوالده.. "عشان بطل"

علاء مبارك يعيد نشر أغنية مهداة لوالده.. "عشان بطل"

يأكل طعاما يكفي 15 شخصا ووزنه 45 كيلوجراما.. ما هي قصة "تارار"؟

يأكل طعاما يكفي 15 شخصا ووزنه 45 كيلوجراما.. ما هي قصة "تارار"؟

دراسة إيطالية: الإنترنت السريع يقلل عدد ساعات النوم

دراسة إيطالية: الإنترنت السريع يقلل عدد ساعات النوم

محافظ بورسعيد يعتذر عن فيديو أطفال التهريب: لا نملك كوارد إعلامية جيدة

محافظ بورسعيد يعتذر عن فيديو أطفال التهريب: لا نملك كوارد إعلامية جيدة

"حتاتة": تعقيم 300 قطار وتأمين المحطات بـ4 آلاف فرد أمن استعدادا للعيد

"حتاتة": تعقيم 300 قطار وتأمين المحطات بـ4 آلاف فرد أمن استعدادا للعيد

"بيطري الشرقية": ضبط 2260 عبوة أدوية مخالفة في حملة استهدفت 11 عيادة

"بيطري الشرقية": ضبط 2260 عبوة أدوية مخالفة في حملة استهدفت 11 عيادة

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"لا مبالاة وخوف واستهزاء".. خبراء يحللون لغة جسد أبطال "فيديو بورسعيد"

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