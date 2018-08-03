محافظ بورسعيد يعتذر عن فيديو أطفال التهريب: لا نملك كوارد إعلامية جيدة

اعتذر اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، على واقعة فيديو الأطفال المتهمين بالتهريب، والذي أثار الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قائلا إن ما حدث لا يرضي أحدا، موضحًا أن المهربين يستغلون الأطفال.

وأضاف "الغضبان"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مساء دي إم سي" اليوم الجمعة، أن المحافظة تشن حملة كبيرة منذ أسبوع على منافذ التهريب لحماية الأطفال والشباب، وتم التنسيق مع أمن الموانئ والتضامن وحماية الطفل، متابعا:"إحنا بنحمي أولادنا من أي شر، ونحمي المجتمع المصري، والأطفال لهم حق عليا، ولا بد أن نحميهم من الأعمال غير الشرعية".

وتابع أن أسلوب عرض الأولاد في الفيديو لا يرضي أحد، والمحافظة لا تمتلك الكوارد الإعلامية الجيدة لكي تصيغ خطابًا إعلاميًا جيدًا، والمذيعة كانت تسجل واقعة فقط، مردفا: "أنا بعتذر إن في خطأ حدث، وبقدم اعتذاري للأطفال".