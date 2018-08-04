مفيد فوزي يروي تفاصيل تعرضه للنصب من شركة "صيانة ثلاجات"

روى الإعلامي مفيد فوزي، تفاصيل تعرضه للنصب من قِبل إحدى شركات صيانة الثلاجات وتدخل جهاز حماية المستهلك لإعادة أمواله.

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "نظرة"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مع الإعلامي حمدي رزق، إن "فريزر" ثلاجته تعطل فاتصل بإحدى شركات الصيانة الموجود أرقامها عبر "الإنترنت".

وأضاف: "عندما وصل مندوبو الشركة فعلوا عدة أشياء لم أستطع فهمها، وحصلوا على حوالي 4800 جنيه مني، وبعدها أخبرتني الخادمة بأن الفريزر لا يعمل".

وتابع: "تحدثت إلى اللواء راضي عبدالمعطي، رئيس جهاز حماية المستهلك، وبعدها أجرى اتصالاته، ووجدت رئيس الشركة يتصل بي ويطلب رد المبلغ إليّ، وبالفعل حصلت على ما دفعته للشركة مرة أخرى".

وأردف: "أحضرت عاملًا آخرًا ونجح في إصلاح العطل لكنه حصل على 480 جنيه فقط".

وأشاد الإعلامي الكبير بجهود حماية المستهلك، محذرًا المواطنين من التعامل مع الشركات عبر موقع "الإنترنت".

كما اشتكى فوزي، من كثرة تلقيه رسائل هاتفية من إحدى شركات مكافحة الحشرات، معقبًا: "بقرف".