نشر علاء مبارك، نجل الرئيس الأسبق حسني مبارك، أغنية مهداة لوالده منذ العام 2014.

الأغنية للمطرب عمرو مصطفي، وعنوانها "وعشان بطل" وتم بثها على موقع يوتيوب في 2014.